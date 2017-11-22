Жителя Кирова обманули во время покупки красной икры с Ямала

Мошенник обманул жителя Кирова, который оплатил покупку красной икры с Ямала. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кировчанин связался с продавцом через "ВКонтакте". В социальной сети они обсудили условия сделки, после чего мужчина перевел на счёт злоумышленника 20 тысяч рублей. Ямальский поставщик уверил покупателя, что отправит товар весом в 8 килограммов авиадоставкой. Для получения нужно будет лишь встретить и забрать доставку в местном аэропорту. Но в условленное время на рейсе заказанной икры не оказалось.

Представители правоохранительных органов рассказывают, что в связи с явным мошенничеством начали вести уголовное дело и организовали необходимые меры для расследования. Они занимаются поиском подозреваемых в дистанционной афере. Правоохранители призывают россиян не иметь дела с несертифицированными поставщиками через Интернет.