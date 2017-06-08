В Калининграде сгорело пластиковое окно в лифтовой многоэтажки

В Калининграде сгорело пластиковое окно в лифтовой многоэтажного жилого здания. В результате происшествия человеческих жертв нет.

14 января в вечернее время поступил тревожный вызов на пульт диспетчера пожарной охраны Калининграда. Прибывшие на место инцидента профессиональные тушители сразу поняли, в чем дело. Горело пластиковое окно в помещении лифтовой.

Пожарным пришлось забраться на последний уровень девятиэтажного здания, чтобы приступить к осуществлению своих непосредственных обязанностей. Сообщается, что оконный проем выгорел практически полностью, однако никаких человеческих жертв и дополнительных последствий для техники это происшествие не повлекло.

В настоящее время устанавливаются реальные причины возгорания в техническом помещении жилого дома.