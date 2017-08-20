В Китае взорвалась цистерна, погибли 3 человека

В Китае взорвалась цистерна с горючим веществом. В результате несчастного случая погибли три человека, еще несколько находятся в больнице.

Трагический инцидент произошел в китайской провинции Шаньдун, которая находится в густонаселенной местности на востоке Поднебесной. По сообщениям местных источников информации, все произошло в ночное время 15 января. Рабочие осуществляли погрузочные работы с участием цистерны.

Емкость не выдержала напряжения и взорвалась. Затем образовался сильный пожар, который пришлось ликвидировать примерно полчаса. В результате происшествия погибли три человека. Еще несколько пострадавших помещены в медицинские учреждения страны.

В настоящее время специалисты работают на месте инцидента. Они пытаются понять, как случилась трагедия, и каковы были последние шаги работников пострадавшего предприятия.