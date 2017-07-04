В торговом центре в Благовещенска забрали шубы на 9 миллионов рублей

В Благовещенске полиция возбудила уголовное дело на одного из предпринимателей. Его уличили в перепродаже шуб без маркировок на 9 миллионов рублей. Нарушение было зарегистрировано в прошлом году в декабре.

Шубы были выставлены в одном из торговых центров в столице Приамурья. Товар привезен в Благовещенск из-за границы.

Всего у предпринимателя сотрудники правоохранительных органов отобрали 103 шубы без необходимой маркировки. Общая стоимость товара составила больше девяти миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе в Восточной-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведется следствие, предприниматель понесет наказание, вплоть до тюрьмы сроком до шести лет. Ранее стало известно, что в Приамурье конфисковали меховые изделия почти на 13 миллионов рублей.