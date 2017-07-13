Учительница пообещала жениться на 12-летней ученице, чтобы та занялась с ней сексом

В Южной Каролине арестовали 27-летнюю учительницу, которая пообещала жениться на 12-летней ученице с особенностями развития, чтобы та занялась с ней сексом. Известно, что она целовала и ласкала девочку в интимных местах и вступала с ней в сексуальное сношение.

В США арестовали учительницу, которая склонила к сексуальным отношениям несовершеннолетнюю ученицу. Отец девочки рассказал полицейским, что уже давно замечал какую-то подозрительную связь между ней и молодой учительницей, однако не мог понять, что происходит. Все стало ясно, когда он проверил телефон дочери. В устройстве он нашел переписку школьницы с учительницей. Женщина писала ей сообщениях, что хочет ее и собирается взять ее в жены. Вероятно, из-за таких слов девочка продолжала поддерживать с ней связь.

После этого отец понял, почему учительница часто оставляла его дочь заниматься отдельно, когда все одноклассники шли домой либо же гуляли на детской площадке. Девочка также подтвердила, что между ними были близкие отношения, в том числе то, что они занимались сексом. Полиция продолжает следствие по этому делу.