В США женщина утопила жениха после предложения секса втроём

В США 37-летняя женщина утопила своего жениха после его предложения о сексе втроём. Об этом сообщает американское издание Daily Mail.

Уроженка Латвии устала от повышенной сексуальной активности партнёра и его постоянных извращенных фантазий. Из-за этого она вытащила сливную пробку лодки, на которой мужчина отправился кататься по реке Гудзон в штате Нью-Йорк. Плавсредство затонуло вместе с любвиобильным американцем.

Полицейские провели расследование и вскоре задержали невесту по подозрению в убийстве. Во время допроса задержанная призналась в содеянном и сообщила, что длительное время раздумывала над убийством своего мужчины. По её словам, к поступку её окончательно подтолкнула инициатива погибшего пригласить третьего человека для совместного занятия любовью. Вскоре убийцу осудили на четыре года тюремного заключения. Мать утонувшего называет срок слишком милосердным.