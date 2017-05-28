Во Владимирской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Во Владимирской области мужчина намеренно познакомился в сети с 13-летней девочкой, а после при встрече изнасиловал ее. О происшествии сообщают сотрудники регионального Следственного комитета.

Во Владимирской области правоохранители расследуют дело об изнасиловании несовершеннолетней взрослым мужчиной. Сообщается, что инцидент произошел летом 2017 года, и после этого неоднократно повторялся. Мужчина познакомился с 13-летней девочкой, найдя ее страницу в одной из социальных сетей. Он вступил с ней в общение, а позже уговорил на секс. Она согласилась, ведь тогда он пообещай ей, что возьмет замуж. Время шло, и он продолжал встречаться с ней, чтобы удовлетворять свои сексуальные желания, однако накануне об этом стало известно.

Родители не слишком заботились о жизни девочки, так как были в разводе. Она жила вместе с бабушкой, а у ее матери уже была другая семья. Тем не менее, все же удалось выяснить, что с ней происходит, ее обидчика задержали. До сих пор она пытается защитить его, и объясняет, что у ее родителей тоже большая разница в возрасте. Мужчина задержан и уже во всем признался, решается вопрос о передаче его дела в суд.