На остановке в Волгограде разбили антивандальное стекло

На остановке "Комплекс "Русь" в Волгограде неизвестные разбили крепкое антивандальное стекло. Этим событием поделились горожане, разместив доказательства в социальных сетях.

Накануне процесса установки 86-ти современных остановок представители городской администрации заявили, что защитная поверхность обладает высокой прочностью и способна выдержать натиск злоумышленников. При этом местные жители остались недовольны дизайном остановочных комплексов.

Как сообщает пользователь Вячеслав Полубуткин, запечатлевший отсутствие стекла на камеру смартфона, вандалы повредили комплекс ещё 1 января. При этом, спустя две недели, власти все ещё не удосужились заменить сломанный элемент. Волгоградец отмечает, что обещанное электронное табло с камерой установили ещё до наступления Нового года, однако до сих пор не подключили к сети. Мужчина предполагает, что из-за подобной халатности правительства меры по благоустройству города станут неактуальными к Чемпионату мира-2018.

Ранее региональные СМИ сообщали о ещё четырех сверхпрочных стеклах, которые в 2017-м повредили на остановках "ЖБИ", "Технологический колледж", "Порт-Саида" и "Технический университет". В последнем случае стеклянные поверхности ломали дважды.