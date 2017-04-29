В Забайкалье пьяный водитель насмерть сбил 46-летнего мужчину

В Забайкальском крае пьяный водитель насмерть сбил 46-летнего мужчину. Трагедия произошла в Красночикойском районе региона.

Правоохранительные органы Забайкальского края подвели печальную статистику по российскому региону. Всего, по данным ГИБДД, 14 января на вверенной им территории произошло десять дорожно-транспортных происшествий. В одном из них помощь оказывать участнику дорожного движения было поздно.

Все случилось на Красночикойском районе края. Мужчина 46-ти лет шел по правой стороне обочины и сзади него двигался на большой скорости автомобиль Nissan. За рулем японской иномарки сидел 35-летний водитель, находящийся под воздействием алкоголя. Он не справился с управлением и допустил наезд по касательной на пешехода. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы, которые оказались смертельными. По данному факту проводится проверка.