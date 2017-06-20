В Амурской области груженный Камаз провалился под лед

В Амурской области Камаз с дровами в кузове провалился под лед. Инцидент зафиксирован 13 января, в Мазановском районе на протоке Селемджинской, близ села Новокиевский Увал. О нем сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Амурской области произошел инцидент, в котором едва не пострадали люди. Это произошло ближе к ночи 13 января. В Камазе, который перевозил дрова, находились два человека – водитель и пассажир. Когда они проезжали по протоке Селемджинской, транспортное средство вдруг резко стало уходить под лед. К счастью, глубина воды в том месте оказалась небольшой, и грузовик ушел только колесами. Люди из него выбрались и сообщили о случившемся в экстренную службу.

Сотрудники приехали по вызову, однако сообщили, что смогут начать действовать только с наступлением рассвета, и предложили участникам аварии поехать с ними в близлежащее пожарное отделение, однако те не согласились. Они остались ждать утра на улице, а с ними ждали и сотрудники ведомства. Утром с помощью погрузчика им все же удалось вытащить грузовик. Он получил повреждения и теперь подлежит ремонту.