В Клинцах возле рынка залили зеленкой 7 килограммов сомнительного сала

15 января в Клинцах ветеринары и чиновники залили зеленкой 7 килограммов сомнительного сала, которым незаконно торговали у рынка. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ветеринарии Брянской области.

Жительница региона нелегально продавала свою продукцию на улице у МУП "Торговые ряды", которое расположено на улице Ворошилова. В ходе проверки гражданка не смогла предоставить инспекторам ветеринарные документы или какие-либо маркировки, свидетельствующие о качестве и безопасности продукта животного происхождения.

В связи с этим специалисты денатурировали сало и отправили его на утилизацию. Испортив куски, они могут не опасаться, что кто-то по ошибке их употребит. После этого торговке выписали штраф за правонарушение.