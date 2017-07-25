Шесть пострадавших увезли в больницу после нападения в школе Перми

15 января после нападения, возникшего в пермской школе №127, в больницу увезли шестерых пострадавших. Об этом объявили в пресс-службе областного Министерства территориальной безопасности.

В ведомстве сообщают, что в понедельник утром на территории учебного заведения возникла серьёзная потасовка. Двое молодых мужчин напали на учеников и нанесли им повреждения. Количество раненных, по предварительной информации, достигает восьми человек.

Пятерых учащихся и одного учителя увезли автомобили скорой помощи для последующей госпитализации. Известно о ножевых ранениях. На месте работает восемь бригад медиков, которые оказывают необходимую помощь. Напавших задержали правоохранители.