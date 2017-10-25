В Барнауле погибла под трамваем работница депо

В Барнауле погибла под трамваем работница вагонного депо. Несчастный случай произошел 14 января.

Сообщается, что внештатная ситуация на территории трамвайного депо №3 Барнаула унесла жизнь 61-летней работницы организации общественного транспорта. Представители прессы пока не могут обладать всей интересующей читателя информацией, но по сообщениям местных правоохранительных органов, трагедия произошла в момент, когда осуществлялась буксировка трамвая. В салоне вагона у водительского сидения открылась дверь и женщина попала между домкратом и вагоном. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Следователи местного Управления СК РФ по Алтайскому краю приступили к расследованию данного эпизода. В ближайшее время станет доступна дополнительная информация и будут найдены виновные в инциденте.