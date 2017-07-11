В США сгорело судно-казино, есть пострадавшие

В США сгорело судно-казино под названием Sun Cruz. В результате инцидента в штате Флорида пострадали 15 человек.

Американские издания со ссылкой на подтвержденные источники сообщили, что сегодня в акватории курорта штата Флорида, США, подверглось возгоранию судно, на котором разрешено было проводить азартные игры.

Всего на борту в момент инцидента находилось порядка пятидесяти человек. Все они, спасаясь от огня, прыгнули в водоем и доплыли до берега. Среди них есть несколько пострадавших. По данным на настоящий момент, за медицинской помощью обратились 15 человек.

Известно, что источник пожара находился в машинном отделении судна. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. К этому моменту огонь местным пожарным удалось полностью локализовать и потушить. Начато расследование ЧП.