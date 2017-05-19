Южно-Сахалинские полицейские попытались остановить угонщика снежками

13 января Южно-Сахалинские полицейские попытались остановить угонщика на похищенной иномарке при помощи снежков. Такое видео разместил в Сети один из пользователей "ВКонтакте".

На ролике запечатлено, как храбрые сотрудники полиции выбежали на городскую улицу поперек движения транспортного средства под управлением злоумышленника. Когда машина подъехала достаточно близко, они с двух сторон бросили в лобовое стекло снежные комья.

Можно предположить, что таким образом правоохранители решили ограничить преступнику обзор и предоставить преимущество своим коллегам, которые следовали за ним на автомобиле. Однако снег не стал препятствием для водителя, который вместе с погоней из двух патрульных машин быстро скрылся за пределом обзора автора съёмки. Вскоре атаковавшие сели в свой автомобиль и присоеднились к преследованию.