В Таиланде 16 туристов пострадали от взрыва моторного катера

14 января Таиланде, как минимум, 16 туристов пострадали от взрыва моторного катера, произошедшего вблиз острова Пхипхи. Об этом написали в газете Bangkok Post.

Скоростное плавсредство неожиданно взорвалось в тот момент, когда на борту находились 26 туристов из Китая и пять местных жителей, которые исполняли обязанности корабельной команды и гида. Люди вышли в море на морскую прогулку от причала Рассада и направлялись к островам. Среди китайских путешественников были дети.

Шесть пострадавших получили сильные ожоги. Всех раненных успешно госпитализировали в местные лечебные заведения благодаря вмешательству очевидцев с других катеров. Как утверждает Пол Кол Кризана Патаначароэн, заместитель главы пресс-службы королевской полиции, инцидент произошёл из-за утечки топлива на водном транспорте.