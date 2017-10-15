В Санкт-Петербурге посетители ночного клуба вызвали "скорую" и избили фельдшера

13 января посетители ночного клуба в Санкт-Петербурге вызвали "скорую помощь" для своей знакомой, а затем избили фельдшера, прибывшего по вызову. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Леобласти.

Примерно в 5 часов утра медицинская бригада отправилась к парковке торгового центра Миллер, расположенного в Приморском районе на проспекте Испытателей. Молодые люди позвонили в больницу в связи с травмой головы подруги, с которой они вместе отдыхали в заведении неподалеку. Попытавшийся помочь фельдшер встретил сопротивление со стороны мужчин, которые по неизвестным мотивам наотрез отказывались отправлять пострадавшую в лечебное заведение и бросились с кулаками в салон спецмашины. При этом одна из сотрудниц повредила плечо и потребовала лечения.

Получив агрессивный отпор, медики вызвали полицию. Правоохранители задержали и доставили в отделение мужчину 28-лет. Сейчас они проверяют обстоятельства инцидента и решают вопрос с возбуждением дела.