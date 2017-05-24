Во Владикавказе появился одинокий волк

Прошлой ночью жители Владикавказа повстречали одинокого волка. Очевидцы заметили его на улице и засняли на камеру.

В районе Араханского шоссе был замечен дикий зверь. Он был совсем один, голодный и слышно было его вой. Некоторые начали отвергать теорию волка, отмечая, что это была собака. Порода очень похожа на волка – хаски. У других было свое мнение на этот счет. Они были твердо уверенны, что это волк. Достоверность данной информации на данный момент пока остается в тайне. По региону, на данный момент, отстреливают волков. Возможно, испугавшийся зверь таким образом попал на глаза к людям.

Отмечается, что Минприроды Северной Осетии высказалось про продолжение акций направленных на борьбу с хищниками — с начала 2018 года охота на волков в охотничьих угодьях проходила на протяжении 20 раз. Со слов специалистов, если волков не станет меньше в регионе, то количество косуль и оленей восстановить не удастся.