В Мадриде от обрушившегося потолка ночного клуба пострадали 26 человек

Ночью 14 января в Мадриде пострадали 26 человек от потолка, который обрушился в одном из ночных клубов. Об этом уведомила служба чрезвычайных ситуаций испанской столицы через Twitter.

Инцидент произошел в городском районе Карабанчель. На посетителей развлекательного заведения рухнул подвесной потолок площадью в 16 квадратных метров.

Бригады специалистов оказывают медицинскую помощь 26 пострадавшим. 11 из них уже увезли в лечебные заведения с незначительными повреждениями и ушибами. Возраст жертв варьируется от 20 до 40 лет.

Правоохранительные органы Испании занимаются расследованиями причин обрушения. В это же время спасатели пытались ликвидировать его последствия. Подробности пока не раскрываются.