В Новочеркасске ищут пропавшую мать 11 детей и бабушку 20 внуков

Уже около двух недель в Новочеркасске родственники ищут Валентину Чернову 70-лет, мать 11 детей и бабушку 20 внуков. Об этом они сообщили через городские СМИ.

Согласно распространяемой информации, женщина пропала 26 декабря. Последний раз её заметили возле проходной НЭВЗ. Она ходила в Грушевскую за пенсией по месту прописки. Дальнейшая её судьба остаётся неизвестной. Установлено лишь, что деньги она так и не получила.

Близкие пропавшей указали в объявлении к полицейским, что пенсионерка 155 сантиметров ростом, среднего телосложения, имеет голубые глаза и черные волосы, отдающие сединой. В момент исчезновения носила коричневую куртку, темный платок и черные штаны. Есть также особая примета - заметный шрам на предплечье правой руки, который остался после операции.

Отмечается, что Валентина Чернова обладает прекрасным для своего возраста физическим и психологическим здоровьем, свободно передвигается и мыслит. Лиц, располагающим сведениями о женщине, просят сообщить в полицию.