В Бурятии полицейского убили ножом во время конфликта в кафе

14 января в Улан-Удэ полицейского убили ножом во время конфликта, который произошел в кафе. Об этом объявили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ночью участковый уполномоченный из Тарбагатайского района Антон Вавко отдыхал вместе с товарищами в одном из заведений. Между ними и другими посетителями случилась драка, в которой неустановленный мужчина ранил сотрудника полиции ударом ножа, а затем спешно уехал на машине. Антона Вавко госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Через несколько часов правоохранители выяснили личности участников потасовки и задержали пятерых жителей города возрастом от 26 до 35 лет. Коллеги покойного инициировали проверку и стремятся установить все обстоятельства гибели участкового.