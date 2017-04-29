В Москве водитель расстрелял танцевавшего на его машине дебошира. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в ногу пьянице.

Инцидент случился около полуночи 14 января недалеко от Белорусского вокзала российской столицы. Оживленную дорогу перебегал прохожий. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель едва не сбил его, применив экстренное торможение. Затем он вышел из машины, чтобы дать понять прохожему, что намерен двигаться дальше. Но пьяный местный житель не хотел отпускать его и стал вести себя неадекватно. Сначала он стал оскорблять водителя, затем разбил зеркала по бокам иномарки. После этого мужчина также не успокоился и забрался на крышу автомобиля.

Чтобы спасти свое имущество от механических повреждений, водитель достал травматическое оружие. Он сначала произвел один выстрел в воздух, чтобы попугать злоумышленника, однако это не возымело успеха. Тогда вторая пуля отправилась в ногу дебоширу. После выстрела водитель вызвал бригаду медиков и полицию. Сейчас стрелявший находится в отделении полиции, где решается дальнейшая его судьба.