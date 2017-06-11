Жестокое преследование алтайских медведей на машине выложили в сеть

Видеоролик с варварским обращением по отношению к медведям в Горном Алтае активно обсуждают в интернете. Еще осенью был выложен ролик про встречу барнаульца с медведем, но только сейчас оно набирает свои обороты.

То, что происходило, все фиксировалось на камеру в автомобиле. За мишками ехал автомобиль по накатанной дороге. Они убегают, но с трудом, из-за страха животные не соображают, что можно свернуть с дороги. Мужчины и женщины отпускают шутки и смеются над испугавшимися медведями. Один из них даже испражнился, что вызвало еще большую волну насмешек над животными. Пользователи интернет отмечают, что из-за стресса мишки могут не впасть в спячку, а голодные и злые они в состоянии наделать много плохих вещей. Все, кто часто сталкиваются с дикими животными на дороге, понимают, что нужно подождать пока они сойдут с дороги, а не сигналить и пугать и создавать стрессовую ситуацию для дикого животного мира.