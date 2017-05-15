В Москве грузовику Mercedes снесло крышу. Инцидент произошел на западе российской столицы, в ходе которого никто не пострадал.

14 января автолюбители Москвы и других регионов России стали свидетелями, как грузовой автомобиль марки Mercedes пытался проехать под инженерным сооружением. Водитель не заметил знака ограничения по высоте, и машина с полуприцепом зацепила эстакаду.

В результате этого у фуры практически полностью срезался верхней уровень прицепной конструкции. Сам автомобиль застрял на указанном отрезке, вследствие этого на трассе при въезде в мегаполис образовалась внушительная пробка из других автомобилей. Сейчас предусматриваются меры вызволения грузовика из плена дорожного сооружения.

Похожий случай произошел не так давно в тоннеле около подмосковного города Видное. Там также водитель не смог рассчитать своих истинных габаритов и застрял.