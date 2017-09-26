Двое башкирцев организовали в бане нарколабораторию

В Аургазинском районе Республики Башкирия двух местных жителей задержали за организацию нарколаборатории в бане. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители обнаружили у ранее судимого 43-летнего мужчины из села Толбаза ёмкость с наркотическим продуктом органического происхождения. Результаты исследования показали, что в бутыле содержалось более 20 грамм гашишного масла. Во время допроса задержанный признался, что средство изготовил его 25-летний товарищ в помещении собственной бани. После употребления наркотика, он забрал остатки к себе домой.

После этого полицейские оперативно схватили и предполагаемого изготовителя дурманящих средств. Против соучастников начали вести уголовное дело по факту хранения и изготовления запрещенных веществ.