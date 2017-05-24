На пожаре в Петербурге женщина с ребенком выпрыгнули с 8 этажа‍. Они остались живы и сейчас находятся в местной больнице.

Сегодня около трех часов дня по московскому времени в Санкт-Петербурге был зафиксирован пожар в одной из квартир в районе Купчино. Сообщается, что горела вся комната жилого помещения, расположенного на восьмом этаже девятиэтажного корпуса здания.

Пожарные бригады ликвидаторов огня прибыли на место событий спустя несколько минут. Выяснилось, что из полыхающей квартиры успела выпрыгнуть в открытое окно молодая женщина с трехлетним малышом на руках. Женщине с ребенком удалось успешно спастись, однако она получила при вынужденном падении некоторые травмы. Ее подобрали специалисты скорой медицинской помощи и отвезли в лечебное учреждение.

В настоящее время возгорание потушено, больше никто не пострадал. Что послужило причиной пожара, пока не сообщается. На месте инцидента работают следователи и эксперты.