Потушен пожар в административном здании на севере Москвы

14 января пожарные погасили огонь в административном девятиэтажном здании в северной части столицы. Так объявили в Главном Управлении МЧС Москвы.

На 3-ей Мытищинской улице, во втором корпусе дома №3 вспыхнул пожар. На восьмом этаже здания возникло возгорание, которое вскоре заняло площадь в 30 квадратных метров.

В 17:16 сотрудники пожарной службы прибыли к месту проишествия и оперативно локализовали пламя. Спустя пять минут его удалось полностью погасить. Сохраняется задымление. Согласно предварительным данным, во время инцидента ни один человек не пострадал.