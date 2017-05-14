В Москве задержали участников «Прогулки оппозиции». Инцидент с участием политических активистов и полиции произошел в центре российской столицы.

Московские правозащитные организации сообщили информацию, согласно которой становится понятно о задержании восьми участников общественно-политической акции. Она прошла сегодня в центре российской столицы и привлекла волонтеров оппозиционных движений. Мероприятие прошло под названием «Прогулка оппозиции». Сообщается, что активисты участвовали в разрешенной акции, а затем представители правоохранительных органов отдела по борьбе с экстремизмом начали провоцировать указанных граждан. Появились машины МВД России для перевозки задержанных лиц. Спустя некоторое время в них оказались некоторые участники мероприятия. Один из них является инвалидом второй группы.

В настоящее время восемь человек находятся в отделении полиции.