В Новосибирске нашли крупное захоронение животных

В Новосибирске нашли крупное захоронение домашних животных. Этим фактом озаботились многочисленные жители сибирского мегаполиса.

На днях в Новосибирске в одном из гаражных кооперативов были обнаружены останки тел домашних животных. Они лежали прикопанными перед гаражными воротами неизвестного жителя. О пугающей находке сообщил в социальных сетях активист волонтеров, занимающихся спасением и защитой животных.

Известно, что тогда удалось приметить трупы собак и баранов. Всего обнаружено более двадцати тел животных.

В настоящее время о массовом захоронении зоозащитники сообщили в соответствующие органы. Сейчас трупы животных отвезли в другое место и захоронили. Волонтеры выдвигают разные версии случившегося. Они опасаются, что в Новосибирске может появиться живодер и просят соблюдать меры осторожности, а также поделиться известной другим лицам информацией и владельце подозрительного гаража.