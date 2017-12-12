Отрубивший руки «Отелло» из Подмосковья просил дождаться его из тюрьмы

Отрубивший руки «Отелло» из Подмосковья просил экс-жену дождаться его из тюрьмы. Сама пострадавшая говорит, что желает зла своему бывшему супругу.

Молодой человек, который в порыве ревности едва не убил собственную супругу, начала писать СМС-сообщения из мест лишения свободы. Не так давно он написал, чтобы пострадавшая женщина забрала заявление на развод, простила его и ждала выхода из тюрьмы. Иначе, он ее убьет.

Сама бывшая супруга относится к этому довольно спокойно, но до сих пор не может поверить, что такое могло случиться в ее жизни.

Напомним, что семейная трагедия разыгралась в конце прошлого года. Житель подмосковного Серпухова насильно вывез супругу за город, надел жгуты на руки, а затем отрубил топором кисти рук. После этого он отвез ее в медицинское учреждение и самостоятельно сдался полицейским.

Врачи попытались пришить кисть одной руки на место, однако на сто процентов она не сможет прижиться обратно и восстановление может занять довольно много времени.