Полицейский с Камчатки стал жертвой насилия

Сотрудниками правоохранительных органов Камчатки возбуждено уголовное дело против злоумышленника, который подозревается в нанесении физических повреждений представителю власти.

В канун католического Рождества на линию "02" г. Магадан поступил звонок. Звонившие рассказали, что слышат ссору в одной из квартир по ул. Пролетарская. На указанный адрес сразу выехала группа работников полиции, которые по прибытию смогли установить факт мелкого хулиганства со стороны правонарушителя. Сотрудники полиции требовали прекращения конфликта, но мужчина их не слышал и нанес одному из них несколько ударов в лицо и область плеча. В связи с чем против правонарушителя возбуждено уголовное дело, по которому он может лишиться свободы на 5 лет.