Во Владивостоке произошло ДТП со смертью водителя

14 января водитель Chevrolet Cruze погиб во время ДТП во Владивостоке. Об этом региональным СМИ стало известно после публикаций снимков в социальных сетях.

Иномарка столкнулась со столбом возле здания №187 на Выселковой улице. Человек, управлявший автомобилем, скончался мгновенно. Согласно предварительным сведениям, он ехал от Рудневского моста по направлению к улице Бородинской на невысокой скорости - порядка 50 километров в час. Во время поворота машину занесло и бросило на осветительный столб. В заносе она накренилась, поэтому основная сила удара пришлась в область крыши.

На опубликованных фотографиях сотрудников правоохранительных органов не видно. При этом авторы сообщили, что вблизи места автокатастрофы начала образовываться "пробка".