В Ростове задержан мужчина за 9 автокраж на 200 тыс рублей

В Ростове-на-Дону задержан мужчина за совершение 9 автокраж. Ущерб от его злоумышленных деяний составил около 200 тысяч рублей.

Оперативники правоохранительных органов Ростова-на-Дону смогли выявить и задержать серийного вора. Молодой человек на протяжении некоторого времени применял одну и ту же схему посягательства на частное имущество граждан. Он взламывал автомобили или разбивал стекла, а затем забирал из транспортного средства денежные средства или автомагнитолу.

Сообщается, что за это время злоумышленник похожим способом обчистил девять автомобилей. Все они были припаркованы возле жилых домов и находились без сигнализаций.

Вора-взломщика удалось задержать после очередной кражи имущества из автомобиля ВАЗ. За этот период времени владельцам автомашин был нанесен ущерб на общую сумму в двести тысяч рублей. В отношении вора начато уголовное преследование.