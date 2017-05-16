Житель Барнаула выгнал абсолютно голую жену в подъезд

13 января житель Барнаула выгнал свою абсолютно голую супругу в подъезд. Об этом пишет издание VistaNews со ссылкой на свидетелей.

Инцидент произошёл в Индустриальном районе города. Жильцы дома на улице Георгиева после громкого конфликта в одной из соседних квартир увидели на лестничной площадке женщину в полном неглиже. В ней опознали соседку, живущую вместе с мужем.

Происшествие стало поводом для обсуждения соотечественниками в социальных сетях. Мотив подобного наказания для жены до сих пор остаётся загадкой даже для соседей. Пользователи начали предлагать собственные версии ситуации, среди которых наибольшую поддержку заслужил вариант супружеской измены. В этом случае мужская часть сообщества поддерживают радикального мужчину, который таким образом преподал урок неверной жене.