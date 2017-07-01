Пенсионеров Красноярского края ограбил сын социального работника

В поселке Осиновый Мыс Красноярского края молодой человек 29-лет обчистил пару пенсионеров.

В правоохранительные органы пенсионерка пришла с заявлением, что ее жилище было ограблено. Она обитала в нем вместе с супругом пенсионером. К ним пробрался неизвестный мужчина и на их глазах украл кошелек с суммой в 3000 рублей. После проведения оперативной работы, правоохранителями было установлено, что к похищению имеет отношение житель поселка. Ему 29 лет и прежде он привлекался к ответственности перед правоохраниетльными органами. Ранее он успел побывать в квартире пенсионеров вместе со своей матерью, которая являлась социальным работником и бывала в квартире у пожилых людей. Понимая, что никто не сможет препятствовать ему, вор открыто попал в жилище и украл кошелек с полки, постаравшись скрыть лицо шапкой и воротником. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, часть суммы вернули пенсионерам. Против вора возбудили уголовное дело по статье грабеж.