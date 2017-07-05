Житель Мурманска намеревался задушить пожилого соседа из-за неприятного запаха

Житель Мурманска намеревался задушить пенсионера, живущего по соседству, из-за неприятных запахов. Об этом 14 января написали региональные СМИ со слов очевидцев.

В доме на улице Подставницкого мужчина публично угрожал расправой пожилому соседу и даже попытался лишить его жизни. Причиной конфликта, по словам агрессора, стали ароматы, исходящие из квартиры 67-летнего пострадавшего. Последний уведомил полицию о неправомерных действиях в свой адрес.

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в угрозах убийства. Против него начали вести уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что задержанного ранее осудили за имущественные преступления и нанесения тяжкого вреда человеческому здоровью. В настоящий момент подследственному оформили подписку о невыезде.