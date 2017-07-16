В Сети опубликовали видео из Турции с застрявшим на краю обрыва Boeing

В Сети очевидцы опубликовали видеозапись из Турции с лайнером Boeing-737, который застрял над обрывом. На это обратил внимание телеканал Sky News.

13 января в Трабзоне пассажирский самолёт, прибывший рейсом из Анкары, во время посадки преодолел границу взлетно-посадочной полосы и затормозил в грязи на крутом склоне. Корпус воздушно-транспортного средства остановился в двух десятках метров от поверхности воды.

Авиалайнер принадлежит перевозчику Pegasus Airlines. В его салоне находились 162 пассажира, которых удалось без происшествий снять с борта. По причине инцидента аэропорт приостановил свою работу до утра. Некоторые рейсы пришлось отменить, чтобы вытащить транспорт и ликвидировать последствия аварии.