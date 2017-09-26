В Москве ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Каширском шоссе

14 января ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Об этом уведомляют столичные СМИ.

Как стало известно московским изданиям из собственных источников, автокатастрофа произошла неподалеку от поворота к поселку Развилка. На проезжей части столкнулись Mercedes, Hyundai и Nissan.

В ближайшее лечебное заведение бригада "скорой помощи" увезла троих человек, среди прочих - пятилетнего ребенка. Во время столкновения они получили различные травмы, характер и тяжесть которых не уточняется. Предполагается, что всех пострадавших госпитализировали.