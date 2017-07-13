В Зарайске нашли труп убитого ножом мужчины

В одной из квартир округа Зарайск обнаружили труп мужчины, предположительно, убитого ножом. Об этом 14 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В жилом доме на Советской улице нашли местного жителя 38-лет. Специалисты заметили на теле несколько ножевых ранений в области грудной клетки.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого 1976 года рождения, у которого была возможность совершить преступление. Следователи предполагают, что между потенциальным убийцей и пострадавшим возник конфлик во время совместного времяпровождения с употреблением спиртного. В гневе задержанный, как показывают доказательства, зарезал свего оппонента. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства.