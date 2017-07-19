В Подмосковье от взрыва в многоэтажке погибло 2 человека

В Московской области от взрыва в многоэтажке погибло 2 человека. Инцидент с жертвами произошел в Подольске.

Спасательные и пожарные бригады ближнего Подмосковья накануне вечером были подняты по тревожному сигналу с Красной улицы Подольска. Им сообщили, что в высотном жилом здании очевидцы услышали мощный хлопок.

Прибывшие на место инцидента специалисты, обнаружили в эпицентре взрыва двух людей. Их тела не подавали признаков жизни. Сообщается, что ударной волной от хлопка выбило окна в квартире, однако дальнейшего возгорания и разрушений не последовало. Изучив место инцидента, эксперты пришли к предварительному выводу, что сдетонировала некая неустановленная смесь. Расследование продолжается. Известно, что погибшими являются мужчина и женщина. Их личности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории Ленинградской области взорвался самодельный прибор, предназначены для нагрева воды. Тогда обошлось без пострадавших. Разрушена стена в квартире.