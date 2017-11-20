Под Ростовом упавшая льдина разбила лобовое стекло легковушки

13 января на дороге под Ростовом упавшая льдина разбила лобовое стекло легкового автомобиля и едва не убила водителя. Об этом СМИ сообщила родственница пострадавшего.

Инцидент произошёл на трассе по направлению к Аксаю. Крупный кусок льда оторвался от крыши грузовой фуры и вылетел на встречную полосу, попал прямо в легковушку с водительской стороны. Мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован с множеством травм.

Женщина, которая приходится сестрой его супруги, пытается найти свидетелей, добиться справедливого наказания для виновного в сложившейся ситуации и компенсации ущерба. По её словам, сотрудники правоохранительных органов отказались расследованием происшествия.

В это же время пользователи социальных сетей выражают неоднозначное мнение относительно ситуации. Некоторые утверждают, что владелец грузовика должен ответить перед законом, ведь допустил халатность и не проследил за чистотой покрытия. Другие высказывают предположение, что оледенение возникло во время пути и не зависело от перевозчика.