В Кузбассе поезд столкнулся с иномаркой на железнодорожном переезде

12 января в Кузбассе на территории Прокопьевского района поезд столкнулся с иномаркой на железнодорожном переезде. Об этом уведомили в пресс-слудбе Управлении ГИБДД по области.

Инцидент произошел на дороге технологического назначения разреза «Талдинский». Неподалёку от КПП №2 водитель Toyota Corona по неизветсной причине оказался на путях в момент красного сигнала светофора. В этот момент подвижный состав протаранил транспортное средство.

Правоохранители сообщают, что в результате ДТП один из пассажиров автомобиля получил множественные травмы. Характер и степень тяжести повреждения пока не разглашается. Государственным инспекторам необходимо проверить обстоятельства и причины катастрофы.