В Якутии два жителя насмерть замерзли из-за поломки автомобиля

В Якутии два местных жителя насмерть замерзли в дороге из-за поломки автомобиля. Такую версию 14 января обнародовала Надежда Дворецкая, старший помощник республиканского СУ СК России по взаимодействию со СМИ.

В Намском районе обнаружили трупы мужчин 23-х и 29-ти лет с признаками смерти от переохлаждения. За прошлые сутки температура в регионе достигала 50 градусов по Цельсию с отметкой "минус". Следователи начали проверку обстоятельств гибели людей.

Согласно показаниям свидетелей, пятеро мужчин отправились на местную базу для встречи с коноводом. По прибытии они обнаружили записку, что интересующий их человек отправился в другую локацию, которая расположена в 20 километрах. По пути туда транспортное средство сломалось и по причине неработающей мобильной связи мужчины приняли решение добраться до коневодческой базы пешком. Два человека оделись недостаточно тепло для пешего перехода в такую погоду и начали сильно мерзнуть.

Спустя какое-то время один из мужчин добрался до базы и вызвал полицейских. Когда специалисты отыскали пострадавших - те уже были мертвы. Ведется проверка обстоятельств.