В Ленобласти взорвался самодельный водонагреватель

В Ленинградской области взорвался самодельный водонагреватель. Аппарат был установлен в одной из жилых квартир города Подпорожье.

Недалеко от Санкт-Петербурга спасательные бригады Ленинградской области были подняты по тревоге. Сообщалось, что прогремел взрыв в одной из квартир, находящихся в самом центре города Подпорожье.

Известно, что владельцы жилого помещения сконструировали собственными силами прибор, который предназначался для обогревания квартиры. Однако что-то пошло не так, как планировали пострадавшие и водонагреватель сломался, причем сделал это с разрушительной силой.

После значительного хлопка в стене-перегородке образовалась дыра. Она не привела к дальнейшему разрушению конструкций здания. Все обошлось без жертв. В настоящее время на месте событий работают следственные органы. Они пытаются установить причину взрыва и лиц, причастных к этому инциденту.