Во Всеволжском районе Леонбласти разбойники украли 24 миллиона

14 января во Всеволжском районе Ленинградской области неизвестные вооруженные разбойники силой отняли около 24 миллионов рублей у блогера Павла Макушкина. Об этом уведомляют СМИ Санкт-Петербурга.

В котедж 23-летнего жителя поселка "Лазурные озера" в Манушкино ворвались четверо неизвестных злоумышленников в масках. Угрожая пистолетами, они избили пострадавшего и унесли системный блок ПК, дорогие часы, iPhone X, а также сейф с наличными деньгами. Жертвой преступления стал также его знакомый, который лишился 15 тысяч рублей. Получив желаемое, налетчики покинули здание и сбежали в неизвестном направлении.

Получившие сигнал правоохранители начали расследовать разбойное нападение и занялись поиском подозреваемых. Параллельно полицейские намерены выяснить, как видеоблогер под псевдонимом Павел Няшин стал обладателем крупной суммы.