В Москве загорелся экскурсионный автобус со школьниками. Об этом рассказали в представительстве столичных спасателей.

Сегодня утром на Волгоградском проспекте российской столицы возникла внештатная ситуация. Во время движения автобуса появилось возгорание в моторном отсеке транспортного средства.

Сообщается, что автобус осуществлял специальный рейс для школьников из Московской области. Детей в возрасте от десяти до двенадцати лет везли на новогоднее представление в резиденцию Деда Мороза Москвы.

К месту инциденту вовремя подоспела пожарная бригада, которая оперативно ликвидировала возникшее небольшое возгорание. В результате происшествия никто из школьников не пострадал. Экскурсионной группе вскоре предоставили еще один автобус, который и довез детей до места назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные ранили мужчину возле торгового центра на юге столицы.