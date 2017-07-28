В Кургане задержали воровавшего металлолом пьяного шамана

13 января житель Кургана задержал во дворе своего дома пьяного шамана, который, предположительно, пытался украсть металлолом. Об этом сообщают региональные издания.

Согласно опубликованной информации, задержанный на месте преступления представился шаманом и представителей этнических национальностей далекого севера. Его поведение свидетельствовало об алкогольном опьянении.

Владелец частного участка вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно прибыли к месту инцидента. Хозяин передал подозреваемого в воровстве полицейским, которым теперь предстоит выяснить степень его вины и добиться ответственности перед законом.