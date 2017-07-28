В Кургане задержали воровавшего металлолом пьяного шамана
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13 января житель Кургана задержал во дворе своего дома пьяного шамана, который, предположительно, пытался украсть металлолом. Об этом сообщают региональные издания.
Согласно опубликованной информации, задержанный на месте преступления представился шаманом и представителей этнических национальностей далекого севера. Его поведение свидетельствовало об алкогольном опьянении.
Владелец частного участка вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно прибыли к месту инцидента. Хозяин передал подозреваемого в воровстве полицейским, которым теперь предстоит выяснить степень его вины и добиться ответственности перед законом.