Пенсионерка из Самары попала под поезд и утратила ногу

12 января пенсионерка из Самары 62-лет упала под колёса поезда и утратила часть ноги. Об этом сообщают региональные СМИ со сслыкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно предварительно установленным данным, инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи перекрестка улиы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. Около 11:58 пожилая женщина по неизвестным причинам упала под поезд. Движущийся состав отрезал ей голень. Кроме того, во время падения пострадавшая ушибла голову.

Очевидцы, заметив произошедшее, вызвали бригаду "скорой помощи". Прибыв на место, медики диагностировали у неё травматический шок. После оказания неотложной помощи, женщину госпитализировали. Правоохранители проверяют обстоятельства чрезвычайной ситуации.