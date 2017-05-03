В Омске возле жилого дома обнаружили гранату

В Омске около автомобиля, стоящего по адресу улица Завертяева, дом 16, обнаружили гранату. Об этом сообщает группа «ЧП Омск».

Горожане акцентировали внимание на том, что на данный момент не установлено, каким типом является граната, обнаруженная возле иномарки. Жительница Омска сфотографировала процесс оцепления территории.

«Все оцепили вокруг, нашли взрывное устройство, накрыли щитом», - рассказала очевидец. Жителям дома №16 по адресу Завертяева сказали находиться в отдалённых комнатах.