Ночью в Сочи сгорело кафе "Огонек"

Ночью 14 января в Сочи во время пожара сгорело кафе "Огонек". Об этом СМИ официально заявил начальник городского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

Информация о возгорании стала известна пожарным в 2:28. Заведение общественного питания на улице Просвещения в Адлерском районе загорелось по неизвестной причине. Огонь захватил примерно 60 квадратных метров и грозил распространиться на соседние здания. В связи с масштабом происшествия, для помощи двум пожарным расчётам пришлось задействовать подкрепление из других частей. Всего в ликвидации приняли участие 16 специалистов и 5 единиц техники.

В это же время в помещениях находились посетители. Усилиями газодымозащитной службы удалось эвакуировать 10 человек. При этом никто не пострадал. Огонь удалось погасить к 3:32.